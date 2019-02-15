Полузащитник "Локомотива" был задержан в аэропорту Шереметьево

Игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни, утверждает StarHit.

По данным источника, футболист проходил по зеленому коридору по возвращении из Испании, что означает, что у него нет товаров, которые нужно было бы задекларировать. Однако сотрудник таможни может попросить любого показать вещи. В случае обнаружения незадекларированных вещей, футболиста ждет штраф.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, у "Локомотива" завершился второй тренировочный сбор в Испании.

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