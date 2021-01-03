Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк показал фото из отпуска
Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк проводит свой отпуск в необычной компании.
В своем Инстаграм он выложил фото, на котором завтракает с жирафами.
"Хакуна матата ☕️ ", – подписал фото Крыховяк.
В текущем сезоне РПЛ, поляк выходил на поле 16 раз.На его счету 3 гола и 1 результативная передача.
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