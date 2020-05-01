Полузащитник "Луча" Калугин прокомментировал обнуление президентских сроков Путина
Хавбек "Луча" Дмитрий Калугин порассуждал о правлении многолетнего президента России Владимира Путина.
"Мыслей о революции у меня нет, потому что я понимаю, что революция - это утопия. Я бы хотел сказать, что если бы люди по всей стране относились ответственно к своей работе... Все любят хаять Путина. Я, может, тоже не согласен с какими-то его нравоучениями, законами, поправками, которые он вводит, не согласен с некоторыми изменениями Конституции. Но, опять же, он один, а страна огромная. Он не может следить за всеми. Кто-то своровал где-нибудь в Магадане - как он об этом узнает? Всё зависит от людей на местах. Если человек будет делать свою работу ответственно, его будут уважать - в первую очередь люди, которые с ним работают.
Обнуление президентских сроков Путина? Я не за обнуление. Я не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется увидеть что-то новое, новый подход к делу, видеть, что человек заинтересован в людях, в стране, как он её будет развивать. Пока такого человека нет, раз Путин решился на такой шаг, как поправки в Конституцию по обнулению сроков. Не знаю, что будет дальше. Но у меня есть надежда. Россия - великая страна, у нас великий правитель, и если он будет делать всё на благо народа, у нас будет очень хорошая и сильная держава. Она и так сильная, но только в плане армии", - сказал Калугин.
Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.
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