Полузащитник "Малаги" Онтиверос перешел в "Вильярреал"

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Полузащитник "Малаги" Онтиверос перешел в "Вильярреал"

"Вильярреал" приобрел хавбека "Малаги" Хавьера Онтивероса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист подписал с испанским клубом пятилетний контракт. Во сколько клубу обошелся трансфер игрока не оглашается.

Завтра, 21 августа, 21-летний полузащитник будет официально представлен в качестве игрока команды.

В минувшем сезоне Онтиверос отметился 5 голами в 34 матчах Примеры.

А еще: "Валенсия" объявила о переходе ветерана "Вильярреала"| http://soccernews.ru
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