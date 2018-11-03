Полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас может перейти в "Реал"

Как пишет Marca, "Реал" интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Диасом.

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника, так как Диасу всего 19 лет, и срок его контракта с "Сити", истекает в конце нынешнего сезона. Таким образом, он может уйти в "Реал" летом бесплатно. Однако Английский клуб старается убедить его продлить соглашение.

В текущем сезоне Браим Диас провел три матча за "Сити" и забил два мяча.

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