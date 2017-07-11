Полузащитник "Манчестер Сити" Сукулини перешел в "Верону"

Теги манчестер ситихеллас верона

Полузащитник "Манчестер Сити" Сукулини перешел в "Верону"

"Верона" объявила о перехода аргентинского полузащитника "Манчестер Сити" Бруно Сукулини, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2021 года. Стоит отметить, что хавбек ранее играл за "Верону" на правах аренды во второй половине минувшего сезоне.

24-летний Сукулини выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года, провел за клуб 1 матч. Сдавался в аренду "Валенсии", "Кордове", "Мидлсбро", АЕКу и "Райо Вальекано". Ранее играл за "Расинг". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: Дани Алвес сделал выбор между "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов