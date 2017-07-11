Полузащитник "Манчестер Сити" Сукулини перешел в "Верону"

"Верона" объявила о перехода аргентинского полузащитника "Манчестер Сити" Бруно Сукулини, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2021 года. Стоит отметить, что хавбек ранее играл за "Верону" на правах аренды во второй половине минувшего сезоне.

24-летний Сукулини выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года, провел за клуб 1 матч. Сдавался в аренду "Валенсии", "Кордове", "Мидлсбро", АЕКу и "Райо Вальекано". Ранее играл за "Расинг". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

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