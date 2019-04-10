Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжандер эррератрансферы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ

ПСЖ договорился с испанским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, сообщает The Times.

По сведениям издания, французский клуб согласовал с игроком условия трехлетнего контракта. Зарплата хавбека в парижском клубе может составить около 12 миллионов евро в год. Эррера достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с манкунианцами истекает ближайшим летом. Таким образом, испанец достанется парижанам бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Эррера провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Не пропустите: Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов