Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ

ПСЖ договорился с испанским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, сообщает The Times.

По сведениям издания, французский клуб согласовал с игроком условия трехлетнего контракта. Зарплата хавбека в парижском клубе может составить около 12 миллионов евро в год. Эррера достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с манкунианцами истекает ближайшим летом. Таким образом, испанец достанется парижанам бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Эррера провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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