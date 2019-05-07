Полузащитник "Манчестер Юнайтед" хочет перейти в "Барселону"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" хочет перейти в "Барселону"
Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата намерен вернуться на родину и хочет перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист отказывается продлевать с "МЮ" контракт, истекающий летом, поэтому может достаться каталонцам бесплатно. Но проблемой может стать соглашение с "Барселоной". Хавбек хочет получить двухлетний контракт, а клуб согласен только на один год.

В нынешнем сезоне 30-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Стоит отметить, что Мата является воспитанником мадридского "Реала".

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