Полузащитник "Манчестер Юнайтед" хочет перейти в "Барселону"
Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата намерен вернуться на родину и хочет перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист отказывается продлевать с "МЮ" контракт, истекающий летом, поэтому может достаться каталонцам бесплатно. Но проблемой может стать соглашение с "Барселоной". Хавбек хочет получить двухлетний контракт, а клуб согласен только на один год.
В нынешнем сезоне 30-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Стоит отметить, что Мата является воспитанником мадридского "Реала".
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|Ливерпуль
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|3
|Челси
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|4
|Тоттенхэм
|37
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|37
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|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
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|Кристал Пэлас
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|13
|Борнмут
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
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|Саутгемптон
|37
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|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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