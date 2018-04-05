Полузащитник "Милана" перенесет еще одну операцию

Теги андреа контимилан

Полузащитник "Милана" перенесет еще одну операциюПолузащитнику "Милана" Андреа Конти перенесет еще одну операцию по поводу травмы колена.

Как сообщает пресс-служба клуба, операция пройдет 5 апреля.

У 24-летнего итальянца остаточная нестабильность коленного сустава. Игрок вернулся к тренировкам, но не смог вернуться на поле.

В этом сезоне Конти сыграл в пяти матчах во всех турнирах. Травму он получил еще в августе.

Читайте: Защитник "Милана" Конти вновь получил тяжёлую травму колена | http://soccernews.ru

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