Полузащитник "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра

Хавбек "Монако" Желсон Мартинш получил полгода дисквалификации, сообщает сайт клуба.

Напомним, что в игре 22-го тура Лиги 1 футболист был удален за толчок арбитра, который показал красную карточку его одноклубнику Тьемуэ Бакайоко. После удаления Мартинш еще раз толкнул судью.

"Монако" принимает решение дисциплинарного комитета наложить санкции на Желсона Мартинша - отстранение на 6 месяцев, начиная с 6 февраля. Строгое наказание. "Монако" осуждает поведение нашего игрока и сожалеет о слишком длительной дисквалификации", - заявили в клубе.

В этом сезоне Мартинш успел провести 23 игры, в которых забил 4 гола и отдал два ассиста.

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