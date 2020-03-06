Полузащитник "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра
Хавбек "Монако" Желсон Мартинш получил полгода дисквалификации, сообщает сайт клуба.
Напомним, что в игре 22-го тура Лиги 1 футболист был удален за толчок арбитра, который показал красную карточку его одноклубнику Тьемуэ Бакайоко. После удаления Мартинш еще раз толкнул судью.
"Монако" принимает решение дисциплинарного комитета наложить санкции на Желсона Мартинша - отстранение на 6 месяцев, начиная с 6 февраля. Строгое наказание. "Монако" осуждает поведение нашего игрока и сожалеет о слишком длительной дисквалификации", - заявили в клубе.
В этом сезоне Мартинш успел провести 23 игры, в которых забил 4 гола и отдал два ассиста.
Читайте также: "Монако" хочет летом подписать форварда "Наполи" Мертенса. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
-
Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату
-
В АПЛ футболисты не будут жать друг другу руки перед матчами
-
"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России
-
"Сельта" перед подписанием Смолова интересовалась другим форвардом из РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 марта
-
"Барселона" определилась с будущим Коутиньо
-
Сане может остаться в "Манчестер Сити"
-
1
Полузащитник "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра
-
"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании
-
Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
-
1
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Пока "Ливерпуль" не возьмет требл, нечего даже сравнивать с "МЮ"
-
"Арсенал" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" отдал три тонны еды нуждающимся
-
Рамос и пять игроков "Барселоны" попали в предварительный состав Испании на Олимпиаду-2020
-
Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"
-
Мэр Бергамо отреагировал на слова президента "Ювентуса" об "Аталанте"
-
1
В АПЛ футболисты не будут жать друг другу руки перед матчами
-
Президент УЕФА высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков
-
Известный агент назвал российских футболистов, которые отправятся в Европу
-
На тер Штегена появился еще один претендент
-
"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России
-
Азар перенес операцию на травмированной ноге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Ницца
|27
|38
|9
|Страсбур
|27
|38
|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13