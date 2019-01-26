Полузащитник "Наполи" близок к переходу в "Монако"

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Полузащитник "Наполи" близок к переходу в "Монако"

Полузащитник "Наполи" Винисиус Мораис в скором времени перейдет в "Монако", передает L’Equipe.

По данным источника, о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время

Винисиус перешёл в "Наполи" летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в "Рио Аве". На данный момент 23-летний бразилец входит в число шести лучших бомбардиров турнира.

"Монако", набрав 15 очков, занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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