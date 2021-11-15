Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"

Теги элиф элмаснаполиреал мадридбарселона

Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"Фото: инстаграм Эмаса/Автор неизвестен

Хавбек "Наполи" Элиф Элмас привлек внимание грандов Ла Лиги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в молодом полузащитнике заинтересованы мадридский "Реал" и "Барселона".

По информации источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти, который работал с Элмасом в "Наполи" лично заинтересован в переходе игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Северной Македонии сыграл в 12 матчах Серии А, в которых забил 1 гол.

Также не пропустите: Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин может покинуть сборную России

Карпин может покинуть сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов