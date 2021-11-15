Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"

Фото: инстаграм Эмаса/Автор неизвестен

Хавбек "Наполи" Элиф Элмас привлек внимание грандов Ла Лиги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в молодом полузащитнике заинтересованы мадридский "Реал" и "Барселона".

По информации источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти, который работал с Элмасом в "Наполи" лично заинтересован в переходе игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Северной Македонии сыграл в 12 матчах Серии А, в которых забил 1 гол.

Также не пропустите: Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru