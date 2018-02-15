Полузащитник "Ниццы": "Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти "Локомотив"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Виктор Макенго рассказал о настрое команды на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом", который пройдет сегодня, 15 февраля.

"Это большая игра. Мотивация огромная. Как всегда, но, может быть, немного больше, потому что еврокубки – нечто особенное. Двойное противостояние с матчами дома и на выезде – у вас нет права на ошибку, и это еще более стимулирует. Четверг будет сложным, а потом надо будет играть на выезде в сложных условиях. Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти в пллей-офф как можно дальше", - сказал он.

Напомним, что игра начнется в 21:00 по московскому времени.

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