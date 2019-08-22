Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"

Полузащитник "Олимпиакоса" Георгиос Масурас рассказал, что думает о разгромном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов своей команды с "Краснодаром" (4:0). Об этом сообщает Cosmote TV.



"Сегодня мы продвинулись еще ближе к Лигу чемпионов. Мы уверены в себе. Справились с контратаками соперника. Таков их стиль игры", - сказал Масурас.



Ответный матч команд состоится 27 августа в Краснодаре. Начало - в 22:00 (мск).

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