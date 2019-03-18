Полузащитник "Порту" готов перейти в "Атлетико"

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера близок к переходу в "Атлетико", утверждает O Jogo.

Соглашение 28-летнего мексиканца с португальским клубом истекает летом этого года. После этого он сможет стать свободным агентом и перейти в "Атлетико" бесплатно.

Игроком также интересуется "Интер", "Милан", "Рома" и "Лион".

Футболист перешел в "Порту" летом 2013 года из мексиканского клуба "Пачуки" за 11 миллиона евро. В текущем сезоне он выступал в 26 матчах, отметившись 4 голами.

"Порту" занимает 2 место в турнирной таблицы чемпионата Португалии, набрав 63 очка. "Атлетико" также на 2 позиции в Ла Лиге.

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