Полузащитник "Порту" готов перейти в "Атлетико"
Полузащитник "Порту" Эктор Эррера близок к переходу в "Атлетико", утверждает O Jogo.
Соглашение 28-летнего мексиканца с португальским клубом истекает летом этого года. После этого он сможет стать свободным агентом и перейти в "Атлетико" бесплатно.
Игроком также интересуется "Интер", "Милан", "Рома" и "Лион".
Футболист перешел в "Порту" летом 2013 года из мексиканского клуба "Пачуки" за 11 миллиона евро. В текущем сезоне он выступал в 26 матчах, отметившись 4 голами.
"Порту" занимает 2 место в турнирной таблицы чемпионата Португалии, набрав 63 очка. "Атлетико" также на 2 позиции в Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15