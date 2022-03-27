Полузащитник "Порту" Витинья привлек интерес других европейских клубов

Фото: твиттер Витиньи\Автор неизвестен

Несколько европейских клубов заинтересованы в подписании полузащитника "Порту" Витиньи, сообщает издание Sport Witness со ссылкой на O Jogo.

По информации источника, главными претендентами на игрока являются "Ливерпуль", мюнхенская "Бавария" и римский "Лацио". Отмечается, что в стане "красных" в футболисте заинтересован лично главный тренер Юрген Клопп.

Сообщается, что в контракте 22-летнего хавбека есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро, а сам "Порту" не планирует расставаться с ним.

В нынешнем сезоне Витинья сыграл в 23 матчах в чемпионате Португалии, в которых отметился двумя забитыми голами.

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