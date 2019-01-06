Полузащитник ПСЖ принял решение о завершении карьеры

Полузащитник ПСЖ Лассана Диарра решил завершить карьеру, сообщает Paris United.

По сведениям издания, футболист договорился с клубом о досрочном разрыве контракта, который действовал еще полгода. Хавбек принял решение уделить больше вниманию собственному бизнесу.

33-летний Диарра выступал за ПСЖ с января 2018 года, провел за клуб 11 матчей. Ранее играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель" и "Аль-Джазиру". Сыграл 34 матча за сборную Франции. Чемпион Испании, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка английской Лиги, обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Франции.

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