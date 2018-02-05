Полузащитник ПСЖ вызван на сбор юношеской сборной России

Полузащитник ПСЖ Максим Самойлов получил вызов на сбор юношеской сборной России, который состоится в Анталье с 5 по 15 февраля.

Отметим, что Самойлов отличался забитыми голами в юношеской команде парижан в семи последних матчах.

В декабре 2017 года Самойлов также вызывался на сбор юношеской сборной России в Сочи.

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