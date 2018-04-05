Полузащитник ПСЖ заинтересовал клубы Испании и Германии

Теги хавьер пасторе валенсияпсжбешикташ

Полузащитник ПСЖ заинтересовал клубы Испании и ГерманииПолузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе может сменить команду в летнее трансферное окно.

Футболистом активно интересуются турецкий "Бешикташ" и испанская "Валенсия".

Контракт игрока заканчивается в июне следующего года.

В этом сезоне Пасторе сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав две голевые передачи.

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