Полузащитник ПСЖ заинтересовал клубы Испании и Германии

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе может сменить команду в летнее трансферное окно.

Футболистом активно интересуются турецкий "Бешикташ" и испанская "Валенсия".

Контракт игрока заканчивается в июне следующего года.

В этом сезоне Пасторе сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав две голевые передачи.

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