Полузащитник "Пюника" Варданян стал игроком "Сочи"

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Полузащитник "Пюника" Варданян стал игроком "Сочи"

"Сочи" объявил о приобретении нового игрока команды Эрика Варданяна.

"Эрик Варданян - новый игрок "Сочи". Контракт с 21-летним нападающим вступит в силу с 1 января 2020 года", - говорится в твиттере клуба.

Варданян - воспитанник "Пюника". В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах чемпионата Армении.

"Сочи" в РПЛ занимает последнее место.

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