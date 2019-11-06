Полузащитник "Пюника" Варданян стал игроком "Сочи"
"Сочи" объявил о приобретении нового игрока команды Эрика Варданяна.
"Эрик Варданян - новый игрок "Сочи". Контракт с 21-летним нападающим вступит в силу с 1 января 2020 года", - говорится в твиттере клуба.
Эрик Варданян - новый игрок «Сочи». В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй. Контракт с 21-летним нападающим вступит в силу с 1 января 2020 года.#СочныйТрансфер pic.twitter.com/hgVen9d6WL— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 5 ноября 2019 г.
Варданян - воспитанник "Пюника". В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах чемпионата Армении.
"Сочи" в РПЛ занимает последнее место.
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