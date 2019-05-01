Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор летом может стать игроком "Аякса"
"Аякс" интересуется 20-летним полузащитником "Реала" Мартином Эдегором. Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации издания, голландский клуб хочет арендовать молодого футболиста. "Реал" в свою очередь готов отдать норвежца на два года.
"Аякс" ищет замену для Френки де Йонга, который летом перейдет в "Барселону" и в Эдегоре видит отличную альтернативу.
На данный момент полузащитник находится в аренде у "Витесса".
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 29 матчах в Эредивизии, забив 6 голов и сделав 9 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|35
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|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
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|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
|35
|30