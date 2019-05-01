Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор летом может стать игроком "Аякса"

"Аякс" интересуется 20-летним полузащитником "Реала" Мартином Эдегором. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации издания, голландский клуб хочет арендовать молодого футболиста. "Реал" в свою очередь готов отдать норвежца на два года.

"Аякс" ищет замену для Френки де Йонга, который летом перейдет в "Барселону" и в Эдегоре видит отличную альтернативу.

На данный момент полузащитник находится в аренде у "Витесса".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 29 матчах в Эредивизии, забив 6 голов и сделав 9 ассистов.

Не пропустите: Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru