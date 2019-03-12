Полузащитник "Реала" возмутился суммами трансферов

Теги витессреал мадридмартин эдегораякстрансферы

Полузащитник "Реала" возмутился суммами трансферов

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, который защищает сейчас цвета голландского клуба, заявил, что не стоит тех денег, которые за него предлагают. Об этом сообщает Football Espana. 

Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Аякс", который готов заплатить за норвежца 20 миллионов евро.

"Я думаю, что я не стою таких огромных денег. На мой взгляд, суммы трансферов вышли за грань", - сказал футболист.

Эдегор перешёл из "Реала" в "Витесс" на правах аренды в 2018 году. В текущем сезоне Эдегор участвовал в 22 матчах, отметившись 5 голами и 6 ассистами.

А еще: Экс-игрок "Спартака" прокомментировал приглашение клуба на матч с "Зенитом" Карреру| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве

Де Брейне назвал команду, за которую болел в детстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Ахмат Ахмат 19 24
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов