Полузащитник "Реала" возмутился суммами трансферов

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, который защищает сейчас цвета голландского клуба, заявил, что не стоит тех денег, которые за него предлагают. Об этом сообщает Football Espana.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Аякс", который готов заплатить за норвежца 20 миллионов евро.



"Я думаю, что я не стою таких огромных денег. На мой взгляд, суммы трансферов вышли за грань", - сказал футболист.



Эдегор перешёл из "Реала" в "Витесс" на правах аренды в 2018 году. В текущем сезоне Эдегор участвовал в 22 матчах, отметившись 5 голами и 6 ассистами.

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