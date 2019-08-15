Полузащитник "Ред Булл Зальцбурга" Диади Самассеку перешел в "Хоффенхайм"
"Ред Булл Зальцбург" продал своего полузащитника Диади Самассеку в "Хоффенхайм". Об этом пишет официальный сайт клуба.
Контракт 23-летнего хавбека рассчитано до 2024 года. Покупка футболиста обошлась немецкому клубу в 14 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 26 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. Кроме того игрок выступает за сборную Мали.
А еще: "Хоффенхайм" и "Вердер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии | http://soccernews.ru
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