Полузащитник "Ромы" может перейти в один из испанских клубов

Теги ромагонсало вильярваленсиябетис

Полузащитник "Ромы" может перейти в один из испанских клубовФото: инстаграм Вильяра/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Ромы" Гонсало Вильяр может вернуться в чемпионат Испании, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, испанец может вернуться в конкретно в "Валенсию".

Отмечается, что главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо не рассчитывает на игрока, и он может покинуть "Рому" уже этой зимой. На данный момент в нём заинтересованы "Валенсия" и "Реал Бетис".

В нынешнем сезоне Серии А Вильяр не сыграл не единой минуты, в то время как в прошлом сезоне сыграл в 33 матчах.

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