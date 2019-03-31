Полузащитник "Ростова" получил награду "Футбольная слава Дона"



Молдавского полузащитника "Ростова" Александр Гацкан наградили почетным знаком "Футбольная слава Дона".

"В честь юбилея Александра (27 марта хавбеку исполнилось 35 лет - прим. Soccernews) исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"!" – говорится в твиттере ростовского клуба.

Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года. За этот период хавбек провел за клуб 306 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 26 результативных передач. В составе "Ростова" Гацкан становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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