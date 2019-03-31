Полузащитник "Ростова" получил награду "Футбольная слава Дона"

Теги ростовалександр гацкан

Полузащитник "Ростова" получил награду "Футбольная слава Дона"
Молдавского полузащитника "Ростова" Александр Гацкан наградили почетным знаком "Футбольная слава Дона".

"В честь юбилея Александра (27 марта хавбеку исполнилось 35 лет - прим. Soccernews) исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"!" – говорится в твиттере ростовского клуба.

Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года. За этот период хавбек провел за клуб 306 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 26 результативных передач. В составе "Ростова" Гацкан становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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