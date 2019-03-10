Полузащитник "Ростова" сфотографировался с оскорбительным шарфом



Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев побывал на матче 19-го тура молодежного чемпионата России, в котором ростовчане уступили тульскому "Арсеналу" (1:2).

Футболист пообщался со школьниками и сделали с ними несколько фотографий. На одной хавбека запечатлили с шарфом в руках, на котором была нанесена надпись "Отсоси у желто-синих".

"Естественно, я не знал, что там написано»" – прокомментировал фотографию Калачев позднее.

В нынешнем сезоне 37-летний Калачев провел за "Ростов" девять матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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