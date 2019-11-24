Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки
Хавбек "Ростова" Данил Глебов серьезно травмировался в игре против "Динамо" (1:2).
Сообщается, что у 20-летнего футболиста диагностировали перелом пятой плюсневой кости ноги. В скором времени игрок ляжет под хирургический нож. Скорее всего, "Ростов" потерял Глебова до весны 2020 года.
Отметим, что Глебов травмировался после фола со стороны Артура Юсупова, однако арбитр встречи не показал даже желтой карточки.
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