Полузащитник "Рубина" потерял сознание в матче Кубка России
Хорватский полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич потерял сознание в матче заключительного тура группового этапа Кубка России со "СКА-Хабаровск" (0:1).
Инцидент произошел в первом тайме. Нападающий хабаровского клуба Владислав Брагин в борьбе за мяч ударил Йевтича локтем в лицо. У хорвата сразу же пошла кровь и на поле выбежали врачи. Медикам за несколько минут удалось остановить кровотечение. Футболист собирался покинуть поле, но неожиданно потерял сознание. Йевтича прямо со стадиона увезли в больницу, где у него диагностировали перелом носа и сильное сотрясение мозга. Стоит отметить, что Брагин отделался всего лишь желтой карточкой.
В нынешнем сезоне 27-летний Йевтич провел за "Рубин" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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