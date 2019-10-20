Полузащитник "Рубина" Зуев прокомментировал результаты команды в РПЛ

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Полузащитник "Рубина" Зуев прокомментировал результаты команды в РПЛ

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев рассказал, что думает о результатах команды после 13 туров РПЛ. Об этом сообщает Sport24.

Вчера, 19 октября, "Спартак" и "Рубин" закончили безголевой ничьей.

"Рубин" и "Спартак", набрав по 15 очков, занимают 9-е и 10-е места соответственно. 

"Думаю, у каждой команды бывают черные и белые полосы. Сейчас, надеюсь, у нас все будет нормально и что черная полоса прошла. Все зависит от нас самих - будем стараться в каждом матче", - сказал Зуев.

А еще: "Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"| http://soccernews.ru
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