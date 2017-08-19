Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов

Хавбек "Сампдории" Деннис Прат мог продолжить карьеру в России, сообщает Il Secolo XIX.

По информации ресурса, один из российских клубов сделал предложение по игроку в размере 14 миллионов евро, однако "Сампдория" не отпустила футболиста.

Предполагается. что речь идет о "Спартаке" или "Зените".

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