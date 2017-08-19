Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов

Теги сампдорияденнис прат

Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов

Хавбек "Сампдории" Деннис Прат мог продолжить карьеру в России, сообщает Il Secolo XIX.

По информации ресурса, один из российских клубов сделал предложение по игроку в размере 14 миллионов евро, однако "Сампдория" не отпустила футболиста.

Предполагается. что речь идет о "Спартаке" или "Зените".

Читайте также: "Сампдория" согласовала трансфер Вьетто. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 6 13
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 6 11
6 Рубин 7 11
7 Уфа 6 9
8 Урал 7 9
9 Ахмат 6 9
10 Спартак Москва 7 8
11 Динамо Москва 6 7
12 Тосно 7 7
13 СКА Хабаровск 7 5
14 Арсенал Тула 6 4
15 Анжи 7 3
16 Амкар 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов