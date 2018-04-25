Полузащитник сборной Египта рассказал о настрое команды на ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Египта рассказал о настрое команды на ЧМ-2018Полузащитник сборной Египта Махмуд Хассан Трезеге считает, что его команде нечего бояться перед матчами Чемпионата Мира-2018.

"У нас сложная группа. Россия будет играть дома перед своими болельщиками. Уругвай уже выигрывал это турнир, у них есть отличные игроки. А матч против Саудовской Аравии будет чем-то вроде дерби. Чтобы выйти в плей-офф, мы должны хорошо подготовиться и приехать в Россию полностью уверенными и сосредоточенными на нашей цели. Мы должны провести каждый матч, будто это финал.

Нам стоит отнестись к товарищескому матчу с Португалией как к точке отсчета. Мы не должны бояться ни одну команду на чемпионате мира", - сказал он.

Напомним, что сборная Египта в группе A сыграет с Уругваем (15 июня, "Екатеринбург Арена"), Россией (19 июня, "Санкт-Петербург") и Саудовской Аравией (25 июня, "Волгоград Арена").

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