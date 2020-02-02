Полузащитник "Сельты" поделился мнением о новом одноклубнике Смолов
Хавбек "Сельты" Франсиско Бельтран рассказал, что думает о своем новом одноклубнике Федоре Смолове. Об этом сообщает El Desmarque.
Напомним, несколько дней назад российский футболист перешел в "Сельту" на правах аренды. Смолов участвовал в матче с "Валенсией" (1:0), выйдя на на 78-й минуте.
"Он может внести большой вклад. Если он будет делать то, что умеет, это принесет нам много радости. Почти в каждом матче у нас есть моменты. Теперь их будет еще больше в атаке", - сказал игрок.
Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.
Не пропустите: Тренер "Сельты" дал оценку Смолову. | http://soccernews.ru
главное
-
Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение
-
Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"
-
"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1
Лента новостей
-
Полузащитник "Сельты" поделился мнением о новом одноклубнике Смолов
-
Вице-президент "Монако" раскритиковал систему видеопомощи арбитрам
-
"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем
-
Тухель резко ответил Мбаппе, недовольному заменой
-
Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
-
Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение
-
Тухель признался, что день рождения Неймара отвлекает от дел
-
Холанд прокомментировал свой дубль в матче с "Унионом"
-
Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби
-
Ибрагимович пропустит матч с "Вероной" из-за простуды
-
Мостовой прокомментировал дебют Смолова за "Сельту"
-
Зидан обошел Моуринью по победам во главе "Реала"
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Сельта" в дебютном матче Смолова проиграла "Валенсии"
-
"Рома" проиграла "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"
-
Стала известна причина частых травм Дембеле
-
Гинер заявил, что ЦСКА был подарком от партнеров
-
"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1
-
Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14