Полузащитник "Сельты" поделился мнением о новом одноклубнике Смолов

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Полузащитник "Сельты" поделился мнением о новом одноклубнике Смолов

Хавбек "Сельты" Франсиско Бельтран рассказал, что думает о своем новом одноклубнике Федоре Смолове. Об этом сообщает El Desmarque.

Напомним, несколько дней назад российский футболист перешел в "Сельту" на правах аренды. Смолов участвовал в матче с "Валенсией" (1:0), выйдя на на 78-й минуте.

"Он может внести большой вклад. Если он будет делать то, что умеет, это принесет нам много радости. Почти в каждом матче у нас есть моменты. Теперь их будет еще больше в атаке", - сказал игрок.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.

Не пропустите: Тренер "Сельты" дал оценку Смолову. | http://soccernews.ru
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