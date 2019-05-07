Полузащитник "Севильи" Сарабия может перейти в "Интер"

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Полузащитник "Севильи" Сарабия может перейти в "Интер"

Полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия в летнее трансферное окно может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, в переходе 26-летнего испанца заинтересован миланский "Интер". Клуб следит за игроком, контракт которого действует до 2020 года. Стороны уже контактировали и обговаривали детали сделки. 

Стоимость футболиста - 18 миллионов евро.

"Интер" готов предложить испанце контракт сроком на 4 года и зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Сарабия участвовал в 32 матчах, забив 11 голов и сделав 15 ассистов.

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