Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту"

Теги аталанташахтер донецквиктор коваленкотрансферы

Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту"

"Аталанта" договорилась о переходе полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко следующим летом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб подпишет хавбека бесплатно, так как его контракт с "Шахтером" истекает летом 2021 года. Ожидается, что Коваленко подпишет с "Аталантой" пятилетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: "Шахтер" отказал "Баварии" в продаже бразильского хавбека за 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды

"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов