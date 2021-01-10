Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту"

"Аталанта" договорилась о переходе полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко следующим летом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб подпишет хавбека бесплатно, так как его контракт с "Шахтером" истекает летом 2021 года. Ожидается, что Коваленко подпишет с "Аталантой" пятилетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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