Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак"

Московский "Спартак" проявлял интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко, сообщает Todofichajes.com.

По данным источника, российский клуб хотел приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но получил отказ, так как хавбек решил перейти в итальянскую "Аталанту".

"Аталанта" готова заплатить за Коваленко 4,5 миллиона евро, так как его контракт с "Шахтером" истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: "Коринтианс" претендует на форварда "Спартака". | http://soccernews.ru