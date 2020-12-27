Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак"

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак"

Московский "Спартак" проявлял интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко, сообщает Todofichajes.com.

По данным источника, российский клуб хотел приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но получил отказ, так как хавбек решил перейти в итальянскую "Аталанту".

"Аталанта" готова заплатить за Коваленко 4,5 миллиона евро, так как его контракт с "Шахтером" истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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