Полузащитник "Шахтера" Коваленко заинтересовал три итальянских клуба

Теги виктор коваленкошахтер донецктрансферы

Полузащитник "Шахтера" Коваленко заинтересовал три итальянских клубаХавбек "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в серии А, сообщает украинский Youtube-канал "ТаТоТаке".

По информации источника, футболист заинтересовал ряд итальянских клубов. В их числе называются "Аталанта", "Наполи" и "Удинезе". Контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Таким образом, игрок сборной Украины может отправится в Италию уже как свободный агент.

В текущем сезоне УПЛ Коваленко сыграл 8 матчей и отметился 4 мячами.

Читайте также: "Ювентус" хочет купить Зинченко | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Российские арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до начала матча РПЛ

Российские арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до начала матча РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов