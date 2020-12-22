Полузащитник "Шахтера" Коваленко заинтересовал три итальянских клуба

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в серии А, сообщает украинский Youtube-канал "ТаТоТаке".



По информации источника, футболист заинтересовал ряд итальянских клубов. В их числе называются "Аталанта", "Наполи" и "Удинезе". Контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Таким образом, игрок сборной Украины может отправится в Италию уже как свободный агент.

В текущем сезоне УПЛ Коваленко сыграл 8 матчей и отметился 4 мячами.



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