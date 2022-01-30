Полузащитник "Шахтера" перешел в "Бордо"

Фото: сайт "Бордо"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Бордо" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого "Шахтера" Даниила Игнатенко.

Французский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

24-летний Игнатенко выступал за "Шахтер" с 2016 года, но не провел за "горняков" ни одного матча. Сдавался в аренду "Мариуполю", "Ференцварошу" и "Днепру-1".

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