Полузащитник "Шахтера" перешел в "Бордо"
Фото: сайт "Бордо"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Бордо" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого "Шахтера" Даниила Игнатенко.
Французский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.
24-летний Игнатенко выступал за "Шахтер" с 2016 года, но не провел за "горняков" ни одного матча. Сдавался в аренду "Мариуполю", "Ференцварошу" и "Днепру-1".
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|Команда
|М
|О
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|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13