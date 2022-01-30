Полузащитник "Шахтера" перешел в "Бордо"

Теги бордошахтер донецктрансферы

Полузащитник "Шахтера" перешел в "Бордо"

Фото: сайт "Бордо"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Бордо" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого "Шахтера" Даниила Игнатенко.

Французский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

24-летний Игнатенко выступал за "Шахтер" с 2016 года, но не провел за "горняков" ни одного матча. Сдавался в аренду "Мариуполю", "Ференцварошу" и "Днепру-1".

Не пропустите: Украинский футболист Кополовец рассказал, как избил польского одноклубника в Германии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Юри Алберто перешел в "Зенит"

Юри Алберто перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов