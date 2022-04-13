Полузащитник "Шахтера" перейдет в "Фулхэм"

Фото: твиттер Соломона\Автор неизвестен

Израильский хавбек донецкого "Шахтера" Манор Соломон станет футболистов английского "Фулхэма", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, англичане заплатит за атакующего полузащитника 7,5 миллиона евро. Также "Шахтер" получит 15% от прибыли со следующей продажи.

Отмечается, что к новому клубу футболист сможет присоединиться только 1 июля, когда откроется трансферное окно в Англии, а его соглашение будет рассчитано на пять лет - до 2027 года.

Напомним, что после 40 туров Чемпионшипа в активе "Фулхэма" 83 очка, благодаря чему они занимают первое место.

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