Полузащитник "Шахтера" заинтересовал "Наплоли"

Фото: Твиттер @FCShakhtar

Хавбек донецкого "Шахтера" Майкон попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, за карьерой футболиста наблюдают и другие клубы из Италии и Испании. Однако только неаполитанцы проявили предметный интерес.

Руководство итальянцев планирует в скором времени начать переговоры о трансфере полузащитника с боссами "горняков". Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Майкон сыграл за украинский клуб в 24 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.