Полузащитник "Шахтера" заинтересовал "Наплоли"

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Полузащитник "Шахтера" заинтересовал "Наплоли"Фото: Твиттер @FCShakhtar 
Хавбек донецкого "Шахтера" Майкон попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, за карьерой футболиста наблюдают и другие клубы из Италии и Испании. Однако только неаполитанцы проявили предметный интерес. 

Руководство итальянцев планирует в скором времени начать переговоры о трансфере полузащитника с боссами "горняков". Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Майкон сыграл за украинский клуб в 24 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

Читать также: "Шахтер" вступил в борьбу за талантливого бразильца, которым интересуются "Ювентус" и "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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