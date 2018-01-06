Полузащитник "Шахтера" ждет звонка от Гвардиолы
Хавбек "Шахтера" Фред прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Сити".
"Гвардиола - прекрасный тренер, а "Манчестер Сити" - замечательный клуб, как и сам город. Конечно, мне еще предстоит многому учиться. Мне был приятен интерес этой команды, особенно в канун Рождества. Теперь надо продолжать делать свою работу в "Шахтере", чтобы все хорошо сложилось.
АПл - самый обсуждаемый чемпионат в мире. Этот турнир хорошо мне подойдет. Мне бы хотелось поиграть в Англии под руководством одного из величайших тренеров. Это мечта. Телефонный звонок от Гвардиолы? Еще не получил, но жду. Он скоро мне позвонит (смеется)" - приводит слова Фреда Globoesporte.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12