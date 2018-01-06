Полузащитник "Шахтера" ждет звонка от Гвардиолы

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Полузащитник "Шахтера" ждет звонка от Гвардиолы

Хавбек "Шахтера" Фред прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Сити".

"Гвардиола - прекрасный тренер, а "Манчестер Сити" - замечательный клуб, как и сам город. Конечно, мне еще предстоит многому учиться. Мне был приятен интерес этой команды, особенно в канун Рождества. Теперь надо продолжать делать свою работу в "Шахтере", чтобы все хорошо сложилось.

АПл - самый обсуждаемый чемпионат в мире. Этот турнир хорошо мне подойдет. Мне бы хотелось поиграть в Англии под руководством одного из величайших тренеров. Это мечта. Телефонный звонок от Гвардиолы? Еще не получил, но жду. Он скоро мне позвонит (смеется)" - приводит слова Фреда Globoesporte.

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