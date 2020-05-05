Полузащитник "Слуцка" заявил, что в команде ждали остановки чемпионата

Хавбек "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал, что все в команде ждали приостановления сезона из-за пандемии коронавируса.

Отметим, чемпионат Беларуси - единственный розыгрыш, который не был приостановлен.

"Когда все начали прекращать чемпионаты, то и у нас, если честно, уже все сидели на чемоданах и ждали, когда скажут, что турнир ставят на паузу. Но в последний момент решили, что чемпионат у нас будет по расписанию. Конечно, я хотел играть, ведь столько времени мы тренировались, проходили сборы в Турции - и тут мы уже без футбола ...", - цитирует футболиста SportArena.

"Слуцк" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 16 баллов.

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