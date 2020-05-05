Полузащитник "Слуцка" заявил, что в команде ждали остановки чемпионата

Теги слуцксахар

Полузащитник "Слуцка" заявил, что в команде ждали остановки чемпионата

Хавбек "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал, что все в команде ждали приостановления сезона из-за пандемии коронавируса.

Отметим, чемпионат Беларуси - единственный розыгрыш, который не был приостановлен.

"Когда все начали прекращать чемпионаты, то и у нас, если честно, уже все сидели на чемоданах и ждали, когда скажут, что турнир ставят на паузу. Но в последний момент решили, что чемпионат у нас будет по расписанию. Конечно, я хотел играть, ведь столько времени мы тренировались, проходили сборы в Турции - и тут мы уже без футбола ...", - цитирует футболиста SportArena.

"Слуцк" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 16 баллов.

Не пропустите: Магомед Адиев высказался о словах Шалимова про дармоедов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18

Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов