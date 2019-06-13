Полузащитник "Спартака" может перейти в "Динамо"
"Динамо" хочет купить полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, "бело-голубые" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложили за него два миллиона евро. Впрочем, "Спартак" пока не принял данное предложение.
24-летний Ташаев перешел в "Спартак" из "Динамо" летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Всего за "красно-белых" он провел 24 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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