Полузащитник "Спартака" может перейти в "Динамо"



"Динамо" хочет купить полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "бело-голубые" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложили за него два миллиона евро. Впрочем, "Спартак" пока не принял данное предложение.

24-летний Ташаев перешел в "Спартак" из "Динамо" летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Всего за "красно-белых" он провел 24 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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