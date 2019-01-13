Полузащитник "Спартака" приступил к полноценным тренировкам

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин приступил к полноценным тренировкам на сборе команды в Дубае (ОАЭ).

Сегодня, 13 января, красно-белые проводят восстановительное занятие, и игрок участвует в общей группе со всеми.

Напомним, футболист был травмирован в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1).

"Спартак", набрав 28 баллов, занимает 4 строчку турнирной таблицы РПЛ.

В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 ассистами.

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