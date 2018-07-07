Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Венделл заинтересовал московский ЦСКА.
По информации источника, москвичи намерены арендовать 20-летнего бразильца. Отмечается, что "армейцы" интересовались им еще до того, как он перебрался в Португалию из "Флуминенсе" в январе.
Контракт игрока рассчитан до 2023 года.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 4 матчах чемпионата Португалии и заработал 1 желтую карточку.
Читайте: Гуардадо потроллил Неймара | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"
-
Футболисты сборной России встретились с болельщиками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30