Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА

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Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКАПолузащитник лиссабонского "Спортинга" Венделл заинтересовал московский ЦСКА.

По информации источника, москвичи намерены арендовать 20-летнего бразильца. Отмечается, что "армейцы" интересовались им еще до того, как он перебрался в Португалию из "Флуминенсе" в январе.

Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 4 матчах чемпионата Португалии и заработал 1 желтую карточку.

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