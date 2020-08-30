Полузащитник "Спортинга" отказывается переходить в ЦСКА
Хавбек лиссабонского "Спортинга" Жоау Палинья не заинтересован в переходе в ЦСКА.
По сведениям Record, 25-летний португалец получил предложения от "армейцев" и "Аль-Насра". Однако игрок хотел бы продолжить карьеру в Англии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов предложить за футболиста 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Палинья находился в аренде в "Браге". Он провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
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|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
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|17
|Портимоненсе
|28
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|18
|Дешпортиво Авеш
|28
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