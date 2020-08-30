Полузащитник "Спортинга" отказывается переходить в ЦСКА

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Жоау Палинья не заинтересован в переходе в ЦСКА.

По сведениям Record, 25-летний португалец получил предложения от "армейцев" и "Аль-Насра". Однако игрок хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов предложить за футболиста 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Палинья находился в аренде в "Браге". Он провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

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