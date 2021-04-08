Полузащитник "Тоттенхэма" Дайер выбрал, где и как хочет быть похоронен

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Полузащитник "Тоттенхэма" Дайер выбрал, где и как хочет быть похороненФото: Твиттер @ericdier
Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер поделился мыслями о том, как и где он хотел бы быть похоронен.

"Стадион клуба был бы хорош! Я бы развеял свой прах на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". У меня нет никаких глубоких связей с Лондоном, кроме "Тоттенхэма", так что это самое хорошее место!", — приводит слова Дайера Evening Standard.

Напомним, полузащитник выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года.
В сезоне 2020/2021 Дайер сыграл 21 матч за "шпор" в АПЛ, но не смог отметиться голевыми действиями.

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