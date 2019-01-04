Полузащитник "Тоттенхэма" получил выгодное предложение из Китая

"Бейцзин Гоань" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Тоттенхэма" Мусса Дембеле, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, китайский клуб сделал футболисту выгодное предложение в финансовом плане.

31-летний Дембеле выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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