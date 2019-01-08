Полузащитник "Тоттенхэма" продолжит карьеру в Китае

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Полузащитник "Тоттенхэма" продолжит карьеру в Китае

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле продолжит карьеру в Китае. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист будет играть в составе "Бейцзин Гуоань". Трансфер бельгийца стоил английскому клубу - 9 миллионов фунтов. 

Контракт Дембеле с "Тоттенхэмом" заканчивается в конце сезона.

Хавбек играет в "Тоттенхэме" с 2012 года. В нынешнем сезоне Дембеле участвовал в 10 матчах в АПЛ.

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