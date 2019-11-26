Полузащитник "Вероны" Амрабат может сменить клуб

"Наполи" интересуется полузащитником "Вероны" Софьяном Амрабатом. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Итальянский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 12 миллионов евро с окладом в 1,4 миллиона евро в год.

Кроме того, "Наполи" рассматривает защитника "Вероны" Амира Рахмани. Первые переговоры по его трансферу прошли успешно.

Амрабат перешел в "Верону" в 2019 году из "Брюгге".

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