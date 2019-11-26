Полузащитник "Вероны" Амрабат может сменить клуб
"Наполи" интересуется полузащитником "Вероны" Софьяном Амрабатом. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.
Итальянский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 12 миллионов евро с окладом в 1,4 миллиона евро в год.
Кроме того, "Наполи" рассматривает защитника "Вероны" Амира Рахмани. Первые переговоры по его трансферу прошли успешно.
Амрабат перешел в "Верону" в 2019 году из "Брюгге".
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|Ювентус
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|2
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|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
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|Дженоа
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|19
|СПАЛ
|13
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