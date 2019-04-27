Полузащитник "Вест Хэма" Ярмоленко приступил к тренировкам

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и приступил к тренировкам. Об этом футболист написал в своем инстаграме.

Напомним, 29-летний полузащитник был травмирован в матче с "Тоттенхэмом" (0:1) в октябре прошлого года. Позже у игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

В нынешнем сезоне он участвовал в 10 матчах, в которых отметился 2 забитыми голами.

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